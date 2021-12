Milan senza Kessie e Bennacer, Pioli studia le alternative in mezzo al campo: Tonali unica certezza

In vista della ripresa del campionato il 6 gennaio contro la Roma a San Siro, il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello domani pomeriggio. All'appello mancheranno Franck Kessie e Ismael Bennacer, i quali, così come Fodé Ballo-Touré, sono stati convocati dalla propria nazionale per la Coppa d'Africa che andrà in scena in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Stefano Pioli dovrà quindi fare a meno di loro per qualche settimana e per questo sta studiando come schierare il suo centrocampo senza loro due.

REBUS MEDIANA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'unica certezza è Sandro Tonali, a cui verranno consegnate le chiavi della mediana rossonera. Accanto a lui toccherà uno tra Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic, i quali, per motivi diversi, sono un po' dei rebus: il francese rappresenta forse la soluzione più logica, ma la sua prima parte di stagione è stata molto deludente. Pioli ha invece grande fiducia nel bosniaco, il quale però in passato, quando è stato schierato nel centrocampo a due, ha fatto molta più fatica rispetto a quando viene schierato da trequartista o da esterno.

AIUTO DAL MERCATO? - Ci sarebbe poi una terza alternativa, ma questa comporterebbe una cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3: con un centrocampo a tre, Tonali farebbe il regista davanti alla difesa, mentre le due mezzali potrebbero essere Krunic e Florenzi, con quest'ultimo che in carriera ha già ricoperto questo ruolo. Non è poi nemmeno escluso del tutto che un aiuto al tecnico milanista possa arrivare dal mercato: il Milan sta infatti provando ad anticipare di sei mesi l'arrivo a Milanello di Yacine Adli, ma servirà convincere il Bordeaux (il giovane centrocampista è stato acquistato dai rossoneri in estate, ma è stato poi ceduto in prestito in Francia fino a fine anno).