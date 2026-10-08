Il Milan ha il sì di Endrick per gennaio. Ma ora il Real e Mourinho devono aprire alla sua partenza

Il Milan avrebbe incassato il sì di Endrick per gennaio. Serve ora che il Real Madrid dia il suo via libera alla partenza in prestito del brasiliano

Manca ancora tanto all'apertura del mercato di gennaio e possono cambiare ancora tante cose, ma Endrick, giovane attaccante classe 2006 del Real Madrid, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale. In estate il tecnico del Blancos José Mourinho ha bloccato la sua partenza in prestito, il brasiliano sta però trovando pochissimo spazio (appena 4' in campo finora) e quindi potrebbe spingere per andare a giocare con continuità, un po' come aveva fatto anche nella seconda parte della scorsa stagione quando andò al Lione.

ENDRICK DICE SÌ AL MILAN. MA ORA SERVE IL VIA LIBERA DEL REAL MADRID

In attesa di capire se il Real Madrid aprirà alla sua partenza, c'è una novità importante riportata stamattina dalla Gazzetta dello Sport: Endrick ha infatti lasciato intendere al Milan che se dovesse lasciare i Blancos a gennaio il Diavolo sarebbe in prima fila. I rossoneri, che già in estate avevano provato a portarlo a Milanello, hanno quindi incassato il sì del brasiliano. L'agenzia che cura gli interessi del giovane attaccante, la Roc Nation, è in ottimi rapporti con il patron milanista Gerry Cardinale e questo può diventare certamente un fattore importante per battere la concorrenza.

MILAN-ENDRICK: CONCORRENZA E FORMULA

Il Milan non è ovviamente l'unico club che lo sta tenendo d'occhio con grande attenzione: in Italia, per esempio, Endrick piace molto alla Roma di Gasperini. mentre in Inghilterra il suo nome è stato accostato in modo particolare all'Aston Villa. Cardinale è fiducioso su questo affare, ma prima serve che il Real apra alla partenza a gennaio del brasiliano. Il Diavolo lo prenderebbe in prestito per sei mesi, ma non è escluso che con il club di Madrid si parli anche del futuro del giocatore, magari ragionando su altre formule (gli spagnoli non sono nuovi ad architettare operazioni piuttosto "fantasiose"). L'ingaggio di Endrick non sarebbe un problema visto che guadagna "solo" 2,5 milioni di euro netti più bonus a stagione.