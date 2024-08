Milan, si ferma Morata: tornerà dopo la sosta tra Venezia e derby. Si era fatto male alla vigilia del Torino

Arrivano brutte notizie da Milanello: Alvaro Morata è infatti costretto a fermarsi per qualche settimana per un problema muscolare. Una brutta tegola per il Milan che perde così subito il suo nuovo centravanti titolare che sarà costretto a saltare le prossime due gare di campionato contro Parma e Lazio e non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della Spagna per la sfide di Nations League contro Serbia e Svizzera.

INFORTUNIO E RECUPERO - Morata non si sarebbe infortunato durante Milan-Torino, ma già il giorno prima in allenamento a Milanello: sembrava un problema muscolare di poco conto, così lo spagnolo ha stretto i denti e si è messo a disposizione di Fonseca per la partita contro i granata, entrando in campo nella ripresa. Purtroppo, però, l'infortunio si è aggravato e così sarà costretto a stare fermo almeno tre settimane. L'obiettivo è recuperarlo per Milan-Venezia, prima gara dopo la sosta per le nazionali. Ma la settimana dopo c'è l'esordio in Champions League e subito dopo il derby di Milano, quindi non si correranno rischi. Il rientro in campo è comunque in programma in una di quelle tre partite dopo la ripresa.

TRE OPZIONI - Chi sostituirà Morata? Le opzioni son tre: il sostituto naturale è ovviamente Luka Jovic, che però contro il Torino è stato molto deludente e quindi non è escluso che Fonseca possa dare una chance da prima a punta sabato contro il Parma a Noah Okafor, entrato bene in campo contro i granata e autore del gol del pareggio. L'ultima opzione porta a Francesco Camarda, reduce sabato sera dai suoi primi due gol da professionista nella vittoria per 2-1 del Milan Futuro in Coppa Italia di Serie C contro il Novara.