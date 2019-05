Milan, solo una grande illusione: la prossima sarà la sesta stagione di fila senza Champions

Anche per quest'anno, la Champions League resta solo un sogno per i tifosi del Milan: ieri i rossoneri hanno vinto il loro match contro la Spal, ma sono arrivati i successi anche di Inter e Atalanta che hanno condannato così il Diavolo al quinto posto finale. La serata di ieri è stata caratterizzata da tanti colpi di scena e a dieci minuti dalla fine del campionato il Milan ha assaporato la coppa dalle grandi orecchie, ma purtroppo il gol di Nainggolan ha trasformato tutto in una grande illusione.

NIENTE CHAMPIONS - Niente Champions quindi per i rossoneri che giocheranno, UEFA permettendo, la prossima Europa League: come riporta il Corriere della Sera, per la formazione milanista sarà la sesta stagione di fila senza partecipare alla massima competizione europea per club che nella sua storia il Milan ha vinto per ben sette volte. A differenza degli altri anni, questa volta i rossoneri hanno lottato fino all'ultima giornata per arrivarci, ma purtroppo anche questa volta la Champions è rimasto solo un sogno.

TROPPI PUNTI PERSI - Va detto però che se il Milan non ha perso il quarto posto nella serata di ieri, ma a causa dei troppi punti lasciati per strada: basti pensare per esempio al match di qualche settimana fa in casa del Parma, quando i rossoneri si sono fatti rimontare nel finale, oppure al pareggio senza reti in casa del Frosinone a fine dicembre. Durante l'anno, ci sono stati poi purtroppo anche altri passi falsi dei rossoneri, che mai come quest'anno potevano finalmente tornare a sentire la magica musichetta della Champions League.