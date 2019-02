Milan, solo una sconfitta nel 2019: i numeri della super difesa rossonera

Del match di ieri contro la Lazio, Rino Gattuso ha salvato soprattutto la grande prova difensiva della sua squadra, che ha chiuso un'altra partita senza subire gol: si tratta del quarto clean sheet nelle ultime cinque partite. Un dato molto importante e significativo, soprattutto se si pensa che nella prima parte della stagione il problema principale del Diavolo era stato proprio quello di aver incassato troppe reti.

SOLIDITA' - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta poi questa mattina altri numeri difensivi del Milan: da gennaio in poi, per esempio, i rossoneri hanno subito appena tre gol. Nelle ultime dodici partite sono invece solo quattro le reti incassate. Dietro a questa solidità difensiva c'è sia il grande lavoro di Gattuso a Milanello, sia la crescita di molti singoli, in particolare Romagnoli e Gigio Donnarumma, il quale sembra essere tornato a livelli di un paio di stagioni fa quando era quasi insuperabile.

UN SOLO KO - Il Milan ha iniziato alla grande il 2019: nel nuovo anno, infatti, la formazione milanista ha perso una sola partita, cioè la Supercoppa di Gedda contro la Juventus. Nelle altre partite di campionato e Coppa Italia, i rossoneri non sono stati mai sconfitti e hanno dimostrato di essere una delle squadre più in forma del momento. A Milanello sperano di continuare così a lungo, anche se la strada per raggiungere il grande obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions League, è ancora molto lunga.