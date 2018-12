Milan, sorpresa Abate centrale: "scoperta" che cambia i piani di gennaio

A causa dei tanti infortuni che hanno colpito la difesa rossonera, Rino Gattuso è stato costretto ad adattare Ignazio Abate come centrale al fianco di Zapata, ma per fortuna i risultati sono stati finora molto positivi. Contro Parma e Torino, il terzino milanista si è disimpegnato alla grande anche se davanti aveva attaccanti molto pericolosi come Gervinho e Belotti.

SORPRESA - Abate ha sorpreso tutti, in primis Leonardo che dopo il match contro i granata ha dichiarato: "E' un momento in cui abbiamo tanti infortuni in difesa ma Abate è stato una sorpresa, sta facendo benissimo da difensore centrale". Il numero 20 rossonero ha ricevuto poi pubblicamente i complimenti anche di Gattuso che ha esaltato davanti alle telecamere la sua prestazione contro il Toro. Nonostante giocasse in ruolo non suo, Ignazio si è messo a completa disposizione del suo allenatore e della squadra e ha dato un apporto fondamentale per i risultati positivi del Diavolo.

MERCATO DI GENNAIO - Abate non è comunque il primo terzino che ad un certo punto ha cambiato ruolo e si è adattato alla nuova posizione di centrale così da allungare anche la sua carriera. Vedremo se sarà così anche per Ignazio, ma quel che sembra possibile è che la scoperta di Abate centrale potrebbe cambiare i piani di mercato del Milan per gennaio: nelle ultime settimane si è infatti parlato spesso della necessità di inserire un nuovo innesto nella retroguardia di Gattuso, però ora che Abate ha dimostrato di dare garanzie significative in questa nuova posizione, Leonardo e Maldini potrebbero decidere di concentrare tutte le risorse su centrocampo e attacco.