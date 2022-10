Milan, spunta l'idea Rebic a destra: Pioli ci pensa, sarebbe solo la seconda volta dall'inizio

MilanNews.it

Quello di domani a Zagabria è un match che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare la sua corsa verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. E per questo Stefano Pioli sembra intenzionato a mettere in campo una formazione a trazione anteriore con in campo contemporaneamente Ante Rebic, Olivier Giroud e Rafael Leao.

REBIC A DESTRA - Se il francese e il portoghese sono certi di giocare, il croato ha anche lui ottime chance di partire titolare e nel caso lo farebbe in un ruolo quasi inedito, cioè quello di attaccante esterno a destra. Negli ultimi anni con Pioli, l'ex Fiorentina ha giocato o largo a sinistra o come prima punta, mentre a destra è stato impiegato dall'inizio solo una volta: era il 23 novembre 2019 contro il Napoli e Ante venne schierato a destra in un 4-3-3 (Rebic rimase in campo 45' per poi uscire per infortunio). E' capitato poi in qualche altra occasione, ma solo a partita in corso e per pochi minuti (per esempio in Chelsea-Milan 3-0 di quest'anno).

TOCCA A KRUNIC - Se le indiscrezioni verranno confermate, sarà quindi la seconda volta che il croato verrà schierato da Pioli come attaccante esterno a destra. Proprio per il fatto di aver un giocatore così offensivo anche a destra, nel ruolo di trequartista centrale Rade Krunic è in vantaggio su Charles De Ketelaere: il bosniaco dovrà sfruttare i suoi tempi di inserimento, ma anche dare una mano in mezzo al campo per non lasciare troppo soli Tonali e Bennacer. Ma questa è una sfida che il Milan deve vincere per forza e quindi Pioli sta pensando ad una formazione più offensiva del solito.