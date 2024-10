Milan, squadra che vince non si cambia: a Firenze la stessa formazione delle ultime due vittorie in campionato

Squadra che vince non si cambia. Per la trasferta insidiosa di domani sera sul campo della Fiorentina, Paulo Fonseca è intenzionato a mettere in campo la stessa formazione che ha iniziato le ultime due gare di campionato contro Inter e Lecce, poi vinte entrambe dai rossoneri. Qualche giorno fa a Leverkusen, il tecnico milanista aveva lasciato in panchina Alvaro Morata che non era al top della forma, ma ora lo spagnolo sta meglio e al Franchi tornerà titolare.

STESSO MODULO - Stessi undici giocatori e anche stesso modulo, vale a dire quel 4-4-2 che ha fatto molto bene nell'ultimo periodo. Lo riferisce il Corriere dello Sport che spiega che accanto a Morata in attacco ci sarà ancora una volta Tammy Abraham che è ancora alla ricerca del primo gol su azione con la maglia del Diavolo (ha segnato su rigore contro il Venezia). In mezzo al campo confermata la coppia Fofana-Reijnders, mente sugli esterni ci saranno a destra Pulisic e a sinistra Leao, con quest'ultimo che non ha ancora segnato quando è partito titolare (l'unica rete in stagione l'ha siglata alla Lazio dopo essere entrato in campo nella ripresa).

DUBBIO IN DIFESA - L'unico dubbio di Fonseca è in difesa dove c'è un ballottaggio aperto tra Tomori e Pavlovic per far coppia con Gabbia al centro della retroguardia rossonera. A sinistra ci sarà come sempre Theo Hernandez, mentre come terzino destro spazio ancora a Emerson Royal visto che Calabria si è fermato ieri in allenamento per un problema muscolare al polpaccio sinistro. In porta ovviamente Maignan.