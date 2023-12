Milan, sta per concludersi un 2023 da incubo: tutti i numeri del pessimo anno solare rossonero

Non è un bel 2023, quello che sta per concludersi, per il Milan. Ancora quattro partite e il Diavolo terminerà gli impegni ufficiali del suo anno solare, cominciato con un successo a Salerno e un successivo 2-2 interno contro la Roma, quando i rossoneri buttarono via una vittoria all'apparenza già loro nel recupero, avviando una profonda crisi. È come se fosse iniziato tutto lì, evidenzia Tuttosport, e si fosse arrivati dritti a oggi.

Tra campionato e coppe, il Milan ha giocato 51 partite (38 in Serie A, 11 in Champions, 1 di Supercoppa e Coppa Italia) vincendone meno della metà, 22. Sono 13 i pareggi e ben 16 le sconfitte. Un altro dato negativo riguarda i gol subiti: a fronte delle 67 reti segnate ne sono arrivate ben 61 al passivo, più di uno di media a partite.

In questa stagione solo quattro squadre di Serie A, si legge infine, hanno preso più gol nei secondi tempi rispetto ai 13 dei rossoneri. Il divario tra primo tempo e ripresa è impressionante: 33 punti, 16 gol segnati e 5 al passivo nei 45 minuti inaugurali delle partite; nei secondi i vantaggi si sono troppo spesso trasformati in sconfitte (3 volte) o pareggi (2).