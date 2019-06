Milan, Suso destinato a restare in rossonero: l'idea di Giampaolo è farne un trequartista

Sembrava certa la sua partenza fino a qualche settimana fa dopo una stagione con pochi alti e molti bassi, e invece alla fine il futuro di Suso dovrebbe essere ancora colorato di rossonero. Negli ultimi giorni, il suo agente Alessandro Lucci è stato più volte a Casa Milan per incontrare la dirigenza milanista, che dovrebbe avergli confermato che il nuovo tecnico Marco Giampaolo vuole puntare ancora sullo spagnolo.

NUOVO RUOLO - Ovviamente dovrà cambiare un po' la sua posizione in campo visto che il neo tecnico milanista gioca con il 4-3-1-2: l'idea di Giampaolo è infatti quella di far diventare Suso un trequartista. L'ex Liverpool è sempre stato abituato a giocare largo a sinistra, quindi ci sarà bisogno di un po' di tempo per abituarsi al nuovo ruolo, ma, se sarà convinto anche lui di questo cambiamento, ha certamente la qualità per fare bene anche dietro le punte.

RINNOVO - Nelle prossime settimane, è probabile che ci saranno altri incontri tra il Milan e il suo agente perchè c'è da risolvere la questione della clausola rescissoria da 40 milioni di euro inserita nell'attuale contratto. Con l'eventuale rinnovo, il club di via Aldo Rossi potrebbe togliere la clausola oppure inserirne una più alta, mentre per il giocatore ci sarebbe un aumento dell'ingaggio.