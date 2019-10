Milan, Suso in panchina dopo 17 partite di fila da titolare in Serie A? Pioli ci pensa

In questo inizio di stagione, il giocatore rossonero di cui si è parlato di più è certamente Suso: in estate, lo spagnolo è stato al centro dell'attenzione per il cambio di ruolo, con Giampaolo che lo ha schierato a lungo da trequartista prima di cambiare idea dopo la sconfitta di Udine e rimetterlo largo a destra. Ora invece l'ex Liverpool viene criticato parecchio dai tifosi milanisti per il suo rendimento deludente, tanto che in molti lo vorrebbero vedere in panchina e non in campo.

17 PARTITE DI FILA - Giovedì sera contro la Spal a San Siro, Stefano Pioli potrebbe accontentarli in quanto sta pensando seriamente di dare un turno di riposo a Suso, il quale in Serie A, tra questa stagione e quella scorsa, gioca titolare da 17 partite consecutive: l'ultima volta che il numero 8 rossonero non è sceso in campo dal primo minuto risale infatti al 2 aprile 2019 contro l'Udinese. In queste prime nove giornate di campionato, lo spagnolo è stato sostituito una sola volta (contro la Fiorentina) e, dopo Romagnoli, è il rossonero che ha giocato più minuti.

DUE ALTERNATIVE - Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, c'è da capire chi verrà scelto da Pioli come sostituto di Suso: al momento, sembrano essere due i giocatori in ballottaggio, cioè Ante Rebic e Samu Castillejo. Il croato non ha mai giocato titolare da quando è arrivato al Milan, mentre lo spagnolo, dopo essere stato impiegato dall'inizio nelle prime due giornate di campionato contro Udinese e Brescia, non vede il campo da fine settembre contro la Fiorentina quando è subentrato proprio a Suso al 79'. Pioli ci sta pensando, nella speranza che magari una panchina possa dare una scossa al numero 8 milanista.