Milan, Theo Hernandez ancora tra i migliori: altra prova di sostanza del terzino

Uno dei primi accorgimenti tattici decisi da Stefano Pioli non appena è arrivato sulla panchina del Milan è stato quello di dare maggiore libertà a sinistra a Theo Hernandez: il terzino francese ha infatti la possibilità di spingere molto perchè non sarebbe obiettivamente logico non sfruttare la sua corsa e la sua velocità. Anche per questo motivo, il tecnico milanista, che vuole invece che il terzino destro resti più bloccato, ha invertito le mezzali, mettendo sul centro-sinistra un centrocampista più fisico (Kessie o Krunic).

TRA I MIGLIORI - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, anche ieri sera contro la Lazio, uno dei rossoneri più positivi è stato proprio Hernandez, autore anche dell'assist a Piatek in occasione dell'autogol di Bastos. Nella partite precedenti, l'ex Real Madrid aveva fatto già vedere tutte le sue qualità in fase offensiva, ma ieri ha fatto vedere anche una certa attenzione in fase difensiva, nonostante di fronte avesse un cliente non facile come Lazzari.

AVANTI CON QUESTO MODULO - I tifosi apprezzano parecchio la sua grande spinta, così come Pioli che vuole andare avanti con questo sistema di gioco che permette appunto di sfruttare le doti offensive del francese: "Theo è un giocatore che va sfruttato di più in fase di spinta, ma non significa per forza dover concedere. Sull’1-0 non eravamo in inferiorità numerica, abbiamo letto male la situazione" le parole nel post-partita del tecnico rossonero. L'inizio di campionato del Diavolo è stato negativo, ma qualche nota positiva c'è e Theo è sicuramente una di queste.