Milan, Tonali sempre più leader e futura bandiera. Il club pensa già al prolungamento di contratto

Se il Milan è ancora in corsa per lo scudetto deve dire grazie a Sandro Tonali, autore domenica in casa della Lazio del gol vittoria al 92'. Senza quel successo i rossoneri avrebbero dovuto con ogni probabilità dire addio ai propri sogni di gloria e invece la corsa al tricolore è ancora aperta quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. Rispetto ad un anno fa, la crescita del giovane centrocampista rossonero è stata esponenziale, forse nessuno pensava che potesse maturare così tanto in così poco tempo.

PRESENTE E FUTURO - Tonali è ora uno dei leader indiscussi e uno dei punti fermi del Milan di Pioli: Sandro rappresenta il presente e anche il futuro del club rossonero, di cui diventerà certamente una bandiera. L'estate scorsa, il giocatore ha voluto fortemente il riscatto da parte del Diavolo, tanto che ha rinunciato anche a parecchi soldi pur di favorire il suo acquisto dal Brescia. Il numero 8 milanista non ha mai nascosto la sua fede rossonera e anche per questo è destinato a diventerà un simbolo del Milan.

AVANTI INSIEME - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore e del club è la stessa e per questo i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando di offrirgli un contratto ancora più lungo rispetto a quello attuale che scade nel 2026. Ovviamente c'è tempo, le priorità al momento sono altri prolungamenti (come per esempio Leao e Bennacer che sono in scadenza nel 2024), ma la voglia di andare avanti insieme è tanta.