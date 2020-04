Milan, tra bocciature e scadenze il mercato di gennaio rischia di essere "cancellato" in estate

Quattro "colpi" più o meno utili. Quattro acquisti a "breve scadenza". Come riporta Tuttosport, l’ultimo mercato di gennaio del Milan rischia di essere cancellato nei prossimi mesi. Begovic e Kjaer sono arrivati in prestito, così come Saelemaekers, per il quale, però, il club ha pagato 3.5 milioni Anderlecht. E poi c’è Ibrahimovic, approdato a Milanello con un contratto fino al 30 giugno.

DOPPIO ADDIO - Come detto, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero di fatto "cancellare" la precedente sessione di mercato, scaricando i quattro calciatori sopracitati. Stando a quanto riferito da Tuttosport, le operazioni effettuate da Maldini e Boban a gennaio sembrano non riscuotere - chi per un motivo chi per un altro - il gradimento di Gazidis (e nemmeno quello di Rangnick). Begovic rientrerà in Premier, League, mentre il giovane esterno Saelemaekers, che non ha convinto, farà ritorno in Belgio.

IN BILICO - Discorso diverso per Kjaer e Ibra. Il difensore danese ha avuto modo di farsi apprezzare e chissà che il Milan non decida di riscattarlo dal Siviglia. In fondo, la cifra è abbordabile (2.5 milioni) e un po’ di esperienza non guasterebbe certo all’interno di uno spogliatoio destinato a essere ancora più giovane. Capitolo Ibrahimovic: al momento non sembrano esserci i presupposti per un prolungamento del contratto, ma l’inevitabile faccia a faccia con Gazidis potrebbe cambiare lo scenario.