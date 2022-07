Milan, trequartisti alla ribalta: i rossoneri attendono De Ketelaere e si godono Adli (PODCAST)

MilanNews.it

Dopo settimane di trattative il Milan è davvero vicinissimo all'acquisto di Charles De Ketelaere. L'operazione sembra vicinissima alla chiusura, dato che il classe 2001 non solo ha saltato i primi impegni stagionali del Club Brugge ma non ha neanche preso parte agli allenamenti e ha anche rinunciato a parte dello stipendio. Da definire soltanto gli ultimi dettagli, segnali che quindi rassicurano i rossoneri, pronti a piazzare il grande colpo dell'estate.

Milan che non festeggia solo per il calciomercato ma anche per Yacine Adli. Proprio oggi il classe 2000 compie 22 anni, celebrando il suo primo compleanno rossonero dopo il gol e l'assist rifilato nella vittoria ottenuta per 5-0 contro gli austriaci del Wolfsberger. I rossoneri, infine, si preparano all'amichevole prevista il 31 luglio in casa del Marsiglia, in attesa dell'esordio ufficiale del 13 agosto contro l'Udinese.

