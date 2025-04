Milan, ‘triplete’ all’Inter e finale conquistata. Ora si gioca la stagione a Roma

Il Milan con un netto 3-0 all’Inter si è regalato la finale di Coppa Italia a Roma il prossimo 14 maggio. Un successo ottenuto grazie alla doppietta di Luka Jovic, killer d’area di rigore e assoluto protagonista del match di San Siro, e dal solito Reijnders, autore di un’annata con i fiocchi. Il Milan con questa finale ha la possibilità di conquistare il secondo trofeo stagionale, e rendere meno amaro un campionato disastroso. Inoltre in caso di successo il prossimo 14 maggio conquisterebbe di diritto un posto in Europa League e metterebbe una pezza alla stagione.

Speranza. La Champions League ormai non è più possibile raggiungerla, ma accedere alla seconda competizione più importante d’Europa salverebbe un po’ la faccia e anche le casse del club. Infatti rimanere per un anno senza coppe vorrebbe dire perdere un giro d’affari fondamentale per l’autosostentamento del club. Dunque l’ultima spiaggia si chiama Europa League e per raggiungerla i rossoneri devono battere il Bologna in finale di Coppa Italia. Inoltre con la partita di Roma il Milan si è assicurato anche la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana che si giocherà a inizio 2026 con sede ancora da decidere.

Lo sgarbo. Il Diavolo si è tolto un’altra soddisfazione annullando di fatto la possibilità all’Inter di poter conquistare il triplete. Ora al massimo i cugini potranno ambire a due trofei (sono in corsa per Champions e Scudetto), una magra consolazione in un anno in cui molte cose sono andate storte. Ma c’è un mistero che avvolge la squadra milanista e riguarda i derby. In un anno in cui il Diavolo ha perso contro tante squadre (ben 10 sconfitte in campionato), non ha mai perso una partita contro l’Inter. In cinque derby stagionali, considerando anche le coppe, il Milan ne ha vinti tre e pareggiati due. Il tabù ora sembra essere dell’Inter. Lo stesso Inzaghi a fine partita di Coppa Italia ha applaudito gli avversari: “Complimenti al Milan che ha voluto la finale più di noi. Nei cinque derby in stagione ci ha messo sempre in difficoltà”.