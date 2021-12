Milan, troppi stop per Giroud: nel girone di ritorno deve rendere di più

Arrivato al Milan in estate dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, Olivier Giroud nella prima parte di questa stagione 2021/2022 non ha reso come ci si aspettava. Troppi i problemi fisici che hanno ostacolato il percorso rossonero dell’attaccante francese. Partito bene con una doppietta alla seconda partita contro il Cagliari a San Siro, Giroud ha dovuto poi fronteggiare il Covid, la lombalgia oltre che dei fastidiosi problemi muscolari.

I NUMERI

Il 17 luglio 2021, Giroud si trasferisce a titolo definitivo al Milan. La società rossonera paga al Chelsea un milione di euro per il cartellino del calciatore e include nell'accordo un altro milione per eventuali bonus. Sono 15 le presenze complessive in rossonero di Giroud, con 4 gol (tutti in campionato e tutti in casa) negli 867 minuti giocati fin qui. A livello numerico il suo apporto alla stagione della squadra di Stefano Pioli non è sufficiente, ma nemmeno disastroso. Il suo ruolo da alternativa al titolare Zlatan Ibrahimovic lo ha svolto discretamente quando è stato bene. Il problema è che in pochissime occasioni è stato al 100%. Il Milan nella seconda parte di stagione avrà bisogno di uno Giroud che stia bene, e che magari possa giocare anche in coppia insieme allo svedese. Sono 9 su 25 le partite saltate da Giroud perché non disponibile, e una – il derby – quella in cui non è nemmeno subentrato.

L’ESPERIENZA DI GIROUD È MANCATA IN CHAMPIONS

Le 4 reti del francese di cui abbiamo parlato qui su, sono arrivate tutte nelle sfide di Serie A. Ciò vuol dire che Giroud è mancato nelle sfide di Champions League, come è mancato anche Zlatan Ibrahimovic. I due, nelle 6 partite del girone non sono andati a segno. Ciò vuol dire che è mancata la loro esperienza per fare il salto di qualità nella competizione ‘dei grandi’. Giroud e tutti i tifosi del Milan ora sperano che il calciatore si rimetta in forma in vista del girone di ritorno che partirà il 6 gennaio nella sfida contro la Roma di José Mourinho.