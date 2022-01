Milan, tutto su Botman: sarà lui il grande colpo estivo per la difesa

Sven Botman è stato fin dal primo giorno il grande obiettivo del Milan per rinforzare la difesa a gennaio: il club rossonero era disposto anche a fare subito un investimento importante per portarlo a Milanello, ma il Lille non ha voluto venderlo in questa finestra di mercato e così ogni discorso è rinviato alla prossima estate. O forse anche prima visto che i rossoneri sono al lavoro per provare a bloccarlo prima ed anticipare così la folta concorrenza.

GRANDE COLPO ESTIVO - Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, al budget già previsto si aggiungeranno anche i milioni che il Milan con ogni probabilità non spenderà in questo mercato di gennaio. Questa somma sarà destinata al grande colpo estivo in difesa che ha appunto un nome e un cognome ben preciso: Sven Botman, 22enne centrale del Lille che nonostante la giovane età ha già dimostrato tutta la sua solidità.

PROTAGONISTA NEL LILLE - Basti pensare per esempio che è stato il difensore titolare del Lille che ha vinto il campionato francese lo scorso anno davanti al super PSG. Nella stagione attuale, ha poi segnato le sue prime reti in Ligue 1 contro Metz e Marsiglia, ha debuttato in Champions League e ha alzato da protagonista un altro trofeo, cioè la Supercoppa francese dopo aver sconfitto nuovamente il PSG. Insomma, Botman ha tutte le qualità per diventare un grande difensore e il Milan sogna per questo di affiancarlo a Fikayo Tomori, così da formare una coppia titolare di altissimo livello.