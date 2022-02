Milan, tutto su Giroud: più palloni in area (e Kessie in appoggio) per esaltare le qualità del francese

Tutto su Olivier Giroud. E non è certo un modo di dire. Basta dare un’occhiata alla panchina per rendersi conto di quanto sarà determinante la prestazione del francese nel derby di questa sera. Gli infortuni di Ibra e Rebic, infatti, hanno tolto a Pioli la possibilità di scegliere in attacco. Dunque Giroud o... Giroud, a meno che non si consideri già pronto un ragazzo come Lazetic.

Più palloni in area

Come riporta Tuttosport, che pone l’accento sulla formazione del Milan che affronterà l’Inter nell’aperi-sfida delle 18, Giroud, nel corso delle prove tattiche effettuate negli ultimi due giorni a Milanello, ha lavorato duramente per capire al meglio come attaccare la linea difensiva interista, senza dubbio la migliore del torneo. Ovviamente, i compagni dovranno aiutare l’ex Chelsea. Come? Cercando più cross dentro l’area di rigore per metterlo a suo agio dentro il suo terreno di caccia.

Il ruolo importante di Kessie

Insomma, il gioco del Milan passerà anche dal lavoro di Giroud, dalla sua capacità di far salire la squadra e creare scompiglio nell’area avversaria. La scelta di “avvicinargli” Kessie può essere la chiave del match: l’ivoriano, infatti, oltre a pedinare Brozovic, dovrà garantire maggiore “peso” in avanti, supportando lo stesso Olivier negli ultimi metri.