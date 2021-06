Milan, va (ri)formata la coppia dei vice in mediana: Tonali vicino, torna di moda Bakayoko

Kessie e Bennacer titolari, altri due in panchina, Krunic (o il rientrante Pobega) come alternativa estrema: è questa la "lista" di Pioli per il suo centrocampo e va, ovviamente, riempita con dei nomi e dei cognomi specialmente alla voce "vice".

TONALI VICINO - Il primo di questa coppia sarà, con moltissima probabilità, lo stesso della passata stagione. Sandro Tonali, infatti, sarà riscattato dal club rossonero dopo un'intensa trattativa con il presidente del Brescia Massimo Cellino, al quale Maldini e Massara hanno, di fatto, chiesto uno sconto sulla cifra pattuita nella scorsa stagione per il calciatore classe 2000; il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, risparmierà circa 10 milioni di euro sul cartellino di Tonali, colmati, in qualche maniera, dalla cessione alle Rondinelle del giovane Olzer. Il numero 8 rossonero sarà, dunque, la primissima alternativa ai titolari Kessie e Bennacer, con l'obiettivo di dimostrare, meglio di quantio fatto saltuariamente nella sua prima stagione all'ombra della Madonnina, il suo talentuoso valore.

TORNA DI MODO BAKAYOKO - Come ormai da diversi mercati a questa parte, torna ad essere accostato al Milan il nome di Tiemouè Bakayoko; il classe 1994 francese, infatti, è inserito nella lista mercato rossonera assieme ai compagni di squadra Giroud e Ziyech. Maldini e Massara, infatti, starebbero valutando una tripla operazione con il Chelsea sperando che, al contrario di quanto accaduto nella passata stagione, il contratto in scadenza nel 2022 e-o una formula di prestito possano far ammorbidire le richieste dei Blues. Bakayoko, eventualmente, andrebbe a ricoprire il posto lasciato libero da Meitè formando, con Tonali, la coppia dei vice Kessie e Bennacer che il Milan ha il dovere di trovare sul mercato.