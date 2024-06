Milan, Zirkzee si avvicina: che tridente con Pulisic e Leao! E con lui anche Loftus e Reijnders possono esaltarsi

Joshua Zirkzee è sempre più vicino al Milan: manca ancora qualche piccolo passo da fare, in particolare per quel che riguarda le commissioni che chiede il suo agente Kia Joorabchian, ma tutto fa pensare che sarà l'olandese l'erede di Olivier Giroud al centro dell'attacco milanista. Con il suo arrivo, si completerebbe un tridente che potrebbe far sognare il Diavolo e i suoi tifosi: Christian Pulisic a destra, Joshua Zirkzee in mezzo e Rafael Leao a sinistra.

TRIDENTE DI FANTASIA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che toccherà a Paulo Fonseca, che nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan, esaltare la creatività e la fantasia di questo trio. In particolare c'è grande curiosità di vedere insieme Zirkzee e Leao: se i due troveranno la chimica giusta, allora ci sarà da divertirsi. Ovviamente il portoghese dovrà abituarsi ad un compagno di reparto che fa un gioco diverso da Giroud visto che l'olandese è meno punta d'area di rigore e preferisce svariare su tutto il fronte offensivo.

GLI INSERIMENTI DEI CENTROCAMPISTI - Con i suoi movimenti, Zirkzee potrà aprire poi ampi spazi anche per gli inserimenti senza palla dei centrocampisti. In particolare ci sono due giocatori del Milan che potrebbero esaltarsi con il modo di giocare dell'olandese: si tratta di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders i quali sono dei grandi incursori con il gol in canna. Anche loro potranno giovare del gioco dell'ex Bayern Monaco che spinge per sbarcare in rossonero. Manca poco e il suo sogno potrà diventare realtà.