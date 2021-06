Milan, Ziyech è l’uomo giusto per fascia e trequarti: Maldini punta a strappare il prestito dal Chelsea

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro di spessore. Il profilo che maggiormente stuzzica l’interesse dei vertici rossoneri è quello di Hakim Ziyech, giocatore di proprietà del Chelsea ma tutt’altro che incedibile. Il club londinese sarebbe disposto a lasciar partire il nazionale marocchino già questa estate, ma non a cuor leggero. Perché lo ha pagato tantissimo (40 milioni cash) appena un anno fa e perché si tratta di un elemento di prima fascia.

IN PRESTITO - Ziyech, tra l’altro, è un calciatore duttile, cioè in grado di agire con efficacia tanto sulle fasce quanto sulla trequarti. Un jolly che farebbe comodo a Pioli, soprattutto se Calhanoglu dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza tra un paio di settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, perché la trattativa possa decollare, il Chelsea dovrà rendersi disponibile a un prestito e magari farsi carico di una parte dell’ingaggio (l’ex Ajax guadagna infatti 7 milioni netti all’anno).

IMPRESA - Insomma, la strada non è certo in discesa. Le condizioni da soddisfare per il colpo Ziyech sono tante e tutte complicate, ma il duo Maldini-Massara ha già dimostrato di cosa è capace. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato che non è ancora caldissimo ma che potrebbe diventare bollente col passare dei giorni.