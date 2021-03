Milanello, al via la rifinitura pre-United: Theo, Rebic e Romagnoli non hanno iniziato la seduta in gruppo

E' iniziata da qualche minuto la rifinitura del Milan in vista del match di domani in casa del Manchester United, valido per l'andata degli ottavi di Europa League. Per questa sfida erano già note le assenze di Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, ma dalle immagini dell'allenamento che arrivano da Milanello e mandate in onda sul profilo Facebook del club di via Aldo Rossi si può notare che altri tre giocatori rossoneri non si stanno allenando: si tratta di Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Ante Rebic che non hanno iniziato la seduta con il resto del gruppo. Da capire se si uniranno ai compagni più avanti durante l'allenamento o se anche loro non faranno parte del gruppo milanista che nel pomeriggio raggiungerà in aereo la città di Manchester. Più tardi, a partire dalle 14, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa e spiegherà le loro condizioni in vista del match di domani contro lo United.