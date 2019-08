MN - Atletico-Milan, per Correa parti ancora lontane dall’accordo

Si è complicata nelle ultime ore la trattativa tra il Milan e l’Atletico per Angel Correa. Il giocatore ha un accordo di massima con i rossoneri ma manca ancora quello tra società. La richiesta degli spagnoli è ancora molto alta e la distanza economica tra i club è tanta, quindi l’operazione si sta lentamente raffreddando, nonostante il Milan stia provando a prendere Correa da ormai un mese. Inizialmente c’era fiducia perché con la cessione di Andrè Silva al Monaco il Milan riusciva a mettere sul piatto una cifra alta per strappare il giocatore argentino (40 milioni), ma senza l’uscita del portoghese Boban e Maldini non possono offrire ciò che chiede l’Atletico. Motivo per cui la trattativa si sta spegnendo col passare delle ore, anche perchè mancano 5 giorni alla fine del mercato. Riuscirà il Milan a metterla di nuovo in piedi in modo concreto nelle prossime ore?

Antonio Vitiello