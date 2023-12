MN - Calciomercato Milan: il punto. Lenglet obiettivo in difesa, idee chiare per la punta

vedi letture

Mancano poco meno di due settimane (e due partite di campionato) all'inizio del calciomercato invernale 2024, ma il Milan è già chiaramente attivo da diverse settimane per regalare rinforzi sia per il presente che per l'immediato futuro.

DIFESA

La priorità per gennaio è, ovviamente, un difensore centrale, considerando i lunghi infortuni di Thiaw e di Kalulu e le condizioni spesso acciaccate di Kjaer. L'idea è acquistare un difensore centrale mancino bravo nell'impostazione e con un esborso economico accettabile: stando a questi punti, il nome di Clement Lenglet è un obiettivo; chiaramente, ci sono da sistemare gli incastri del possibile trasferimento con l'Aston Villa, club a cui è attualmente in forza il francese, e il Barcellona, proprietario del cartellino.

Continuano, inoltre, le conversazioni per Juan Miranda, in scadenza a giugno con il Betis Siviglia; possibile il suo arrivo in estate, meno a gennaio. Occhio alla concorrenza di alcuni club europei, tra cui il Borussia Dortmund.

CENTROCAMPO

Nonostante il lungo infortunio di Pobega e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa, difficilmente il Milan interverrà durante il mercato di gennaio per rinforzare il reparto. Tra l'altro, Musah va verso il rientro con il Sassuolo e Krunic, nonostante il pressing della Turchia, potrebbe anche restare in rossonero.

Per il futuro, molto interessante la pista Ouedraogo: su di lui valutazioni tecniche molto positive, ora si procederà a quelle economiche: l'operazione per il 2006 è di 12 milioni di euro di clausola rescissoria.

ATTACCO

Si sta cercando un attaccante, un vero 9, bravo ad attaccare la profondità. Stando a questa descrizione (e ai 40 milioni richiesti dal Lille), diventa sempre più complicata la strada che porta a David. Più percorribile, invece, la pista Guirassy: i 17 milioni di euro di clausola sono invitanti, poi vanno fatte valutazioni tecniche sul profilo del guineano. Sullo sfondo Akor Adams del Montpellier.