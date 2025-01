MN - Calciomercato Milan: sale Walker, scende Rashford, si lavora per Joao Felix. Il punto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Marcus Rashford non ha ancora dato una risposta definitiva al Milan; al di là dell'attesa più o meno speranzosa, il problema ingaggio esiste (l'inglese guadagna 14 milioni di euro l'anno e dovrebbe percepirne ancora 7) e il Manchester United non apre a grossi contributi.

Così il Milan, nelle ultime ore, sta spostando il suo mirino: il club rossonero è più orientato a proseguire per l'opzione Kyle Walker e ci sono stati avvicinamenti tra le parti; del terzino del Manchester City piace anche la sua duttilità tattica (nel corso della carriera è stato impiegato anche come braccetto di destra nella difesa a 3 sia al Manchester City che con la nazionale inglese) oltre al boost di esperienza e di personalità che potrebbe dare allo spogliatoio di Conceicao.

Joao Felix, inoltre, piace e viene considerato un profilo ideale per le richieste di Conceiçao, che come per Rashford, è convinto di poter ridare smalto al giocatore. La prossima settimana sarà importante per il lavoro con il Chelsea sulla formulazione di una prima proposta. Jorge Mendes è al lavoro come mediatore tra le parti, consapevole che il suo assistito ha aperto all'ipotesi Milan.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

