MN - Caso Leao-Lille-Sporting: importanti aggiornamenti sulla vicenda

Come spesso accade, specie in questioni giuridiche che hanno diverse estrazioni, arrivano degli importanti punti di rettifica su quanto è emerso in merito alla questione Leao-Sporting Lisbona che inquadrano in maniera più chiara la vicenda.

CHI E COSA RIGUARDA IL PROCESSO

Il dibattimento davanti al Tas riguardava, come attori, lo Sporting Lisbona e il Lille ovvero i due club che hanno avuto Leao come loro tesserato in quel concitato 2018, quando il ragazzo esercitò la risoluzione unilaterale del contratto per liberarsi dal vincolo con lo Sporting. Il Milan è assolutamente estraneo alla vicenda così come lo è il calciatore, che non dovrà corrispondere niente allo Sporting come – erroneamente – riportato nell’articolo del pomeriggio visto che le indiscrezioni che si basavano sul “pagamento in solido” della cifra da 20 milioni di euro che il Lille deve corrispondere allo Sporting.

RINNOVO NON IMPLICATO

Secondo punto, che poi è forse quello più rilevante: il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan non è, in nessuno modo, implicato o legato nella vicenda. Le contrattazioni sulle parti vanno avanti spedite e tutti si auspicano una chiusura felice nelle prossime settimane, con il ragazzo che ha più volte ribadito la sua volontà di restare in rossonero.

MILAN ESTRANEO ALLA VICENDA

Il Milan, in tutta questa vicenda, è uno spettatore come tanti. Non c’è nessuna implicazione del club rossonero nel contenzioso tra Lille e Sporting.

SPESE PROCESSUALI

Da quanto si apprende, lo Sporting Lisbona dovrà corrispondere a Rafael Leao circa 5000 franchi svizzeri a pagamento delle spese processuali sostenute.

COSA SUCCEDERA’ ADESSO?

La battaglia legale sul risarcimento andrà avanti nelle sede civili previste e, eventualmente, davanti alla Fifa.

Tanto si doveva a rettifica delle prime informazioni avute nel pomeriggio dal Portogallo.