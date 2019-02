MN - Chiarimento da parte del procuratore di Patrick Cutrone

Nella giornata odierna, Donato Orgnoni – agente di Patrick Cutrone – ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo assistito Simone Verdi a Radio Marte. Nel corso dell’intervista, gli è stata posta anche una domanda sul futuro di Cutrone e, la risposta, è stata: “Vedremo”. Contattato lo stesso procuratore, ha aggiunto quanto segue: “La chiave interpretativa di questa affermazione è da leggersi così: Cutrone è un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore. È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan”. Nessuna volontà, né da parte dell’entourage né del giocatore, di creare alcun tipo di problema in una fase cruciale della stagione.