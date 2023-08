MN - Colombo verso il rinnovo con il Milan, poi il prestito: settimana prossima nuovo incontro con il Monza

Dopo l’incontro di ieri pomeriggio durato poco meno di un’ora e mezza a Casa Milan tra l’entourage di Lorenzo Colombo a la dirigenza rossonera, il Monza è la squadra che sembra voler chiudere per l’attaccante classe 2002, superando così la concorrenza di Genoa e Cagliari, interessante al giocatore da diverso tempo.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni; in settimana è previsto un incontro con il Monza proprio per l'attaccante classe 2002. Prima del prestito, però, il giocatore rinnoverà con il Milan: il club rossonero punta molto su di lui e credono che, sotto la guida di Palladino, Colombo possa fare il passo in avanti definitivo.

di Antonio Vitiello