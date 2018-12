MN - Cutrone: "Volevo aiutare la squadra, chiedo scusa a tutti per la reazione. Stimo Higuain. Ibra? Non ho mai pensato ad un suo arrivo"

Patrick Cutrone è stato intervistato da MilanNews.it dalla mix zone di San Siro durante la Festa del Settore Giovanile rossonero.

Su quanto accaduto a Bologna: "Non c'è stato nulla di male, la cosa è finita lì, non è successo niente di che. Ho sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo. Ho già parlato col mister c'è stato un malinteso. Ho fatto male, ho detto che stavo bene al mister e mi ha cambiato. Non mi permetterei mai di giudicare le scelte del mister".

Su Higuain: "Lo stimo tanto, è una persona forte in campo, una bellissima persona, sempre positivo. Sappiamo quanto è forte, quanto ci può dare".

Su Ibra che non arriverà: "Sinceramente non ho mai pensato ad un suo possibile arrivo, è un grandissimo giocatore, ma ho pensato ad allenarmi e migliorarmi".

Sul Golden Boy: "Gratificante ricevere questo premio. E' molto importante, ma penso a rimanere coi piedi per terra e migliorarmi giorno per giorno".

Sul momento della squadra: "Siamo rimasti uniti, purtroppo arriviamo da due pareggi, l'unica cosa da fare è restare uniti e migliorare in vista di sabato".

Sulla reazione: "Ho delle colpe e lo so benissimo, è normale che un giocatore voglia giocare sempre, per come sono fatto io. Volevo aiutare la squadra a vincere la partita".

Sulla partita di sabato: "La Fiorentina è una bella squadra, cercheremo di prepararla al meglio, possiamo farcela, conosciamo il nostro valore".