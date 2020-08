MN - Domani ibra non sarà a Milanello, si tratta. I rossoneri arrivano a 6 milioni, c'è ancora fiducia

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it domani Zlatan Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Serve ancora un po' di tempo per trovare l'intesa sul rinnovo tra lo svedese e il Milan. La trattativa non è ancora chiusa, i rossoneri sperano che Zlatan scenda dalla richiesta di 7 milioni netti, ma non c'è una deadline.

Il Milan nell'ultimo mese ha alzato 2-3 volte sensibilmente l'offerta con bonus e parte fissa arrivando a 6 milioni, ma Ibrahimovic per ora non vuole scendere dalla sua posizione. Nonostante questo c'è ancora fiducia in società.

di Antonio Vitiello.