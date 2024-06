MN - Domani parte la campagna abbonamenti: anticipazioni e dettagli su prezzi e novità

Partirà domani alle 12 la fase 1 della campagna abbonamenti del Milan che avrà come claim “Unisciti alla classe del 125”, che richiama – inevitabilmente – l’anniversario numero 125 della fondazione del club che verrà celebrato anche con una maglia speciale (quella scelta tramite il sondaggio dei tifosi) e altre iniziative che riguarderanno questo speciale anniversario del club.

La fase di prelazione, che inizia domani, durerà due settimane e consentirà ai tifosi che erano già in possesso dell’abbonamento di poterlo rinnovare, confermando posto e settore. Successivamente ci sarà la fase dedicata al cambio di posto che sarà seguita dalla fase due, riservata a coloro che si sono messi in lista d’attesa lo scorso anno e, una volta conclusa anche questa procedura, il club aprirà – se non sarà stata raggiunta la quota di 41.500 abbonati – la vendita libera. Dunque, viene confermata la soglia massima che era già stata applicata un anno fa e che viene considerata dal club come quella che tutela lo zoccolo duro del tifo milanista, lasciandosi aperti circa altri 31.000 posti per la vendita “al dettaglio” dei biglietti, compresi i posti corporate.

Guardando al listino prezzi, che MilanNews.it ha potuto visionare, si nota come ci sia stato un rialzo medio del 19% dei prezzi rispetto allo scorso anno. Per fare un esempio, per le 19 partite di campionato che sono comprese nell’acquisto, l’abbonato in Curva Sud pagherà 30 euro in più rispetto alla passata stagione, passando da 280 a 310 euro. Va sottolineato come i rincari maggiori siano stati fatti nelle fasce di prezzo più alte, ovvero quelle in cui è più facile trovare il tifoso “occasionale” rispetto ai settori più popolari che, in media, hanno avuto un rincaro che vanno da 1.2 a 1.5 euro per quota partita mentre i settori più costosi arrivano fino a 2.5 euro a quota gara. Nulla di insostenibile per le fasce dove si annida il cuore del tifo.

Listino prezzi: alcune anticipazioni

in riferimento ai prezzi della prima fase di abbonamento di alcuni settori strategici, ecco alcuni spoiler in merito:

- primo anello blu: 450 euro

- secondo anello blu: 310 euro

- primo anello verde: 450 euro

- secondo anello verde: 300 euro

- secondo rosso centrale: 700 euro

- secondo rosso laterale: 660 euro

- terzo rosso centrale: 300 euro

Contrariamente a quanto emerso sui social, non c'è alcuna situazione che preveda la revoca dell'abbonamento in caso di non utilizzo o di più cambi di nominativo.

Nuova Champions: valutazioni in corso

Il club sta valutando come agire in vista delle partite di Champions League. I mini-abbonamenti sono al vaglio così come la possibilità di un acquisto delle singole gare con prelazione per gli abbonati alla Serie A. Nel corso delle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti in merito.

Big match: in arrivo delle salvaguardie

Al team di lavoro di Casa Milan non è poi sfuggito quanto accaduto in occasione di diversi big match di campionato, specialmente per il derby e le partite con Juventus e Napoli. Nell’ultima stracittadina, la quota di tifosi interisti presenti in una partita casalinga del Milan erano decisamente troppi. La falla nel sistema era evidente, perché tanti tifosi milanisti hanno ceduto il loro biglietto – lucrandoci sopra – sfruttando quelle che erano le regole vigenti sul cambio nominativo. Ecco, per i big match, queste situazioni dovrebbero essere maggiormente attenzionate con nuove politiche da parte club.

Club 1899: introiti importanti

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti Club1899, in modo da permettere a chiunque di garantirsi di vivere l’esperienza VIP hospitality a San Siro. Questi abbonamenti sono quelli sui quali il club punta maggiormente, sia ora sia in ottica di futuro stadio di proprietà, per far salire tantissimo i ricavi da stadio e mantenere più bassi i prezzi negli altri settori.

Abbonamenti Club 1899 sottoscrivibili in Pitch Experience (Primo Rosso Centrale, con servizio placee nel post-partita in Honour Lounge) e Milanisti Experience (Poltroncine Arancio, con servizio placee nel post-partita in Executive Lounge)