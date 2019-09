MN - Giampaolo mischia le carte: tanti ballottaggi in vista di Torino

Marco Giampaolo ha mischiato le carte, come spesso capita negli allenamenti settimanali che precedono le partite, e nelle prove di formazione effettuate oggi nella seduta mattutina svolta a Milanello ha alternato un numero ampio di giocatori. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il tecnico rossonero potrebbe decidere di schierare dall'inizio tre nuovi acquisti, ovvero Theo Hernandez, Bennacer e Leao. Il francese e il portoghese, però, sono stati provati in staffetta rispettivamente con Rodriguez e Bonaventura. L'algerino, invece, è stato alternato con Biglia. Borini è stato fatto ruotare nel ruolo occupato da Kessie, mentre Piatek è stato provato in alternativa con Rebic. Nell'allenamento di rifinitura, che andrà in scena domani prima della partenza alla volta di Torino, si potrà, avere qualche indicazione in più sul probabile undici che scenderà in campo contro i granata.