MN - Hateley: "Gattuso merita supporto e la conferma. Higuain? Deve tornare a segnare per meritarsi il riscatto. Sì a Fabregas"

Durante la festa della Curva Sud, abbiamo raggiunto Mark Hateley, leggendario giocatore rossonero della metà degli anni ’80, che ha fatto il punto sulle vicende rossonere

Si aspettava l’eliminazione del Milan dall’Europa League?

“Sinceramente no e ci sono rimasto male. Peccato davvero, ma capisco anche le condizioni nelle quali il Milan sia arrivato a giocarsi la partita di giovedì. Adesso deve mettercela tutta per ottenere la qualificazione in Champions League”

Come vede il nuovo corso dei rossoneri sotto la guida di Elliott?

“Negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti. Credo che adesso ci voglia pazienza sotto tutti i punti di vista, perché non è facile tornare a vincere immediatamente. Ma devo dire che la strada mi sembra quella giusta. Il modo in cui la squadra ha iniziato la stagione è stato buono, adesso dovrà andare più forte. La situazione del Milan mi ha ricordato, per certi versi, alcune vicissitudini che hanno vissuto di Rangers di Glasgow, con una serie di cambi prima di tornare ad essere stabili”.

Si metta nei panni di Leonardo e Maldini: lei riscatterebbe Higuain?

“Beh, se dovesse tornare a segnare con continuità, certamente sì. Dipende anche da quello che vorrà fare il giocatore: se vorrà rimanere al Milan, allora eserciterei il diritto di riscatto. Ma se non dovesse trovarsi più bene, allora andrei a cercare qualcun altro per rimpiazzarlo. Dipende da una serie di fattori che devono incastrarsi. E anche dalla volontà e dalla possibilità che avrà il club di poter agire sul mercato dopo la sentenza Uefa”.

Che cosa pensa del lavoro di Gattuso?

“Sta facendo molto bene e credo che meriti la conferma anche per il prossimo anno. Sta lavorando in mezzo a una serie di difficoltà che non gli rendono il percorso agevole. Ma io l’ho conosciuto quando era venuto a giocare a Glasgow e ho il ricordo di un ragazzo giovane, ma estremamente determinato. Ma lavorare dentro una serie di cambiamenti, non è facile e adesso lui merita il supporto di tutti”.

Domanda di mercato: Fabregas può essere l’uomo giusto per il mercato invernale?

“Se sta bene fisicamente e ed è in forma è un innesto importante. Per la sua conoscenza e per la capacità di comprendere come si dovrebbe stare in campo. Ma deve essere in forma. Siamo a un momento della stagione in cui servono giocatori pronti a giocare”.