MN - Hauge lascia Casa Milan dopo la firma sul contratto. Dirigenza in Portogallo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Jans Petter Hauge ha appena lasciato Casa Milan dopo aver firmato il contratto con i rossoneri e aver curato tutta la parte media e social. In precedenza hanno lasciato la sede anche Maldini, Massara e Gazidis, partiti con la squadra per il Portogallo. Hauge non si unirà ai compagni e resterà a Milano e domani potrebbe svolgere anche il suo primo allenamento individuale a Milanello.

Il giovane esterno arriva dal Bodo/Glimt per circa 5 milioni di euro, e quest'anno ha preso parte a 23 gol in 18 presenze in questa stagione nel massimo campionato norvegese (14 reti + 9 assist).