MN - Ibra al Milan, ci siamo: ultimi dettagli e tornerà in rossonero: 6 mesi con opzione di rinnovo

Ibrahimovic al Milan, ci siamo. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it mancano gli ultimi dettagli per il ritorno dello svedese in rossonero, ma ha deciso per il si.

Conferme in questi minuti dopo una serie di verifiche, c'è grande ottimismo in sede. Lo svedese firmerà un contratto di sei mesi con opzione per un anno successivo a determinate condizioni, legate agli obiettivi personali dell'attaccante piuttosto che ai risultati della squadra. Grande ottimismo per il ritorno di Zlatan.

di Antonio Vitiello