MN - Ibra assente col Brescia, sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nell'amichevole pomeridiana contro il Brescia perché sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra. Lo svedese sta provando a recuperare per la partita di giovedì contro lo Shamrock Rovers e oggi sarà fuori in via precauzionale. Ibra ha saltato già il test contro il Vicenza e oggi non ci sarà in campo a Milanello contro il Brescia a scopo precauzionale.

di Antonio Vitiello