MN - Ibra oggi in gruppo: due gol e un assist in partitella e tante buone sensazioni

Zlatan Ibrahimovic è tornato! O meglio, si appresta a tornare lì dove, nella passata stagione, ha dominato la scena: in campo da protagonista ed in campo con il Milan. Dopo l'operazione al ginocchio subita lo scorso 18 giugno, lo svedese ha cominciato un percorso di riabilitazione che lo ha portato prima ad allenarsi in solitaria durante il ritiro estivo per poi, nella giornata di odierna, ritrovare erbetta, pallone e compagni in quel di Milanello.

RIENTRO NEI TEMPI - Un rientro auspicato e previsto in perfetto tempismo: lo svedese aveva bisogno di un paio di mesi per ritornare in campo senza patemi e la tabella di marcia è stata rispettata. L'obiettivo è quello di provare ad averlo a disposizione, pur se non ancora nella migliore condizione fisica, per le sfide post sosta (Lazio, Liverpool e Juventus), nelle quali Stefano Pioli avrà certamente bisogno di tutto il suo talento e carisma. Intanto, il numero 11 rossonero scalda i motori: stando a quanto appreso da MilanNews.it, infatti, ha siglato nella partitella odierna - la prima post infortunio contro la Juventus del maggio scorso - 2 goal e un assist.

IBRA IS BACK - Un rientro coi fiocchi celebrato anche sui social dallo stesso attaccante svedese, con un post su Instagram ricco di foto dell'allenamento odierno e la didascalia: "Milan, indovina chi è tornato". Insomma, Ibra è rientrato in gruppo e ora lavorerà al meglio, sfruttando anche la sosta per le nazionali, per ritrovare al più presto - ma senza forzare eccessivamente - la migliore condizione fisica. In attesa, dunque, dei fuochi d'artificio made in Ibrahimovic anche nelle partite ufficiali.