MN - Il Bayern su Theo? Il Milan ha altre idee: valutazione monstre e obiettivo rinnovo

Da qualche settimana, specialmente dalla Germania, si fa un gran parlare di un potenziale interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez come prima scelta del club bavarese nel caso in cui il Real Madrid dovesse avanzare un’offerta importante per Alphonso Davies. I tedeschi, in realtà, sembrano guardare spesso ai gioielli di Casa Milan visto che si erano vociferati anche apprezzamenti importanti per Mike Maignan, Fikayo Tomori e, la scorsa estate, per Pierre Kalulu.

La realtà dei fatti è che il Milan fa una valutazione altissima del terzino francese, ovvero su una cifra che si stabilizzi attorno ai 100 milioni. Ovviamente questo prezzo così alto è una sorta di deterrente per chi volesse avvicinarsi al tavolo delle contrattazioni, perché Theo è un pezzo più unico che raro nel panorama internazionale e il suo valore rimane altissimo sia per quanto fatto vedere con il Milan sia per il suo status attuale con la nazionale francese.

L’obiettivo del club, nei prossimi mesi, è quello di sedersi al tavolo delle trattative con Theo e il suo agente Quilon, per ridiscutere i termini dell’attuale accordo, che vede il terzino incassare 4 milioni all’anno fino al 30 giugno 2026. E’ evidente che il rinnovo viaggerà su cifre più alte, ma la volontà è quella di blindare Theo per ancora tanti anni in rossonero.