MN in Podcast - Tomori, Walz e tre punti pesanti a Firenze: ascolta il nuovo episodio

Il Milan espugna Firenze per 3-2 e conquista tre punti fondamentali per consolidare il suo secondo posto in classifica in vista del rush finale del campionat e della lotta per la Champions League. Tra i protagonisti della sfida, Fikayo Tomori, che sta diventando fondamentale dentro il sistema difensivo rossonero e anche contro la Fiorentina ha disputato una partita eccezionale. E poi un profilo di Vasco Walz, il gioiellino del Borussia Dortmund che tanto piace al Milan e che è in scadenza di contratto con il BVB. Ascolta il nuovo episodio di MilanNews in Podcast cliccando sul player in basso.

A cura di Pietro Mazzara.