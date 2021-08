MN - Incontro a Casa Milan con gli agenti di Bakayoko: si lavora sul prestito

Poco fa c'è stato un incontro in sede, a Casa Milan, tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Tiemoue Bakayoko (agenzia First che cura gli interessi del mediano insieme a Niagara Sports). Colloqui positivi e ora si lavora al prestito con diritto di riscatto, dopo che il Chelsea ha rinnovato in modo unilaterale il contratto del centrocampista francese fino al 2023. L'operazione ora entra nel vivo e si sono intensificati i colloqui con la squadra londinese per provare a chiudere.

di Antonio Vitiello