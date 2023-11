MN - Incontro Cardinale-Furlani-Pioli: la nostra ricostruzione

È durato circa un’ora e quarantacinque minuti il confronto andato in scena a Milanello tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, il CEO Giorgio Furlani e mister Stefano Pioli. L’incontro era stato già organizzato giorni addietro, ma alla luce degli ultimi risultati, compresa la sconfitta di ieri sera in Champions League contro il Borussia Dortmund, ha presto toni totalmente differenti da quanto inizialmente preventivato.

È stato comunque ribadito il supporto all’allenatore, apprende la redazione di MilanNews.it, ma si è analizzato in modo approfondito questo momento estremamente complicato, tra risultati altalenanti e soprattutto la crisi degli infortuni, particolarmente oggetto di analisi. Da Milanello emerge la volontà di rimanere uniti: è vista come l’unica possibilità di uscire dall’impasse in cui ci si è andati a cacciare.

Mister Stefano Pioli, che rimane comunque legato ai risultati del futuro prossimo, non è al momento messo in discussione dai dirigenti; tra le motivazioni c’è anche la mancanza di reali alternative. Nel caso di esonero si aprirebbe un altro scenario di difficile risoluzione: al momento, secondo chi decide nel Club, non ci sono allenatori che convincono appieno. O che accettino il ruolo da traghettatore: situazione comune un po’ per tutti, come ha dimostrato quanto successo tra Tudor e il Napoli dopo l’esonero di Garcia: il tecnico croato non accettava un contratto fino a giugno ma per arrivare ad un accordo pretendeva almeno 18 mesi di contratto.