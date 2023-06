MN - Incontro Cardinale-Maldini, fase interlocutoria tra le parti: tutte le ipotesi per il futuro

Fonte: di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

C’è stato l’incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini, che non si è tenuto a Casa Milan, e al momento si registra una fase interlocutoria, dove tutte le ipotesi sono sul tavolo che poi sono sostanzialmente tre: un passo in avanti della proprietà verso le richieste di Maldini, un passo indietro di Paolo rispetto alle sue richieste di maggiori investimenti fino ad arrivare alla terza, che sarebbe la più clamorosa, ovvero la separazione.

È un momento molto delicato, dove tutte le parti in causa stanno riflettendo su quanto emerso dall’incontro odierno, dove comunque è stata ribadita la stima di Cardinale nei confronti di Maldini e del suo gruppo di lavoro. In giornata non ci saranno né comunicazioni ufficiali da parte del club né commenti da parte della proprietà. Ma la decisione dovrà essere presa a stretto giro di posta. Perché il Milan non può vivere, a distanza di un anno, un altro mese di stallo sul mercato anche perché le cose da fare sono tante per rendere più competitiva la rosa.