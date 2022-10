MN - Incontro Milan-agente di Leao: chiarimenti su chi condurrà la trattativa per il rinnovo

MilanNews.it

Un incontro nel quale non c’è stato un avvio di trattativa ma dove sono state poste le basi su chi siano gli interlocutori con i quali il Milan dovrà parlare per il rinnovo di Rafael Leao. È quanto sta emergendo in merito al summit di oggi a Casa Milan tra Paolo Maldini, Ricky Massara e l’avvocato parigino Ted Dimvula, che legalmente detiene la procura del calciatore portoghese. Ebbene, su questo punto, si sarebbe finalmente arrivati a una conclusione: sarà proprio Dimvula a portare avanti la trattativa con il Milan in nome e per conto di Rafael Leao. Trovano così conferme le prime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio sul suo sito.

A questo punto sembra diradarsi la figura di Jorge Mendes, che fino a qualche mese fa curava gli interessi di Rafael Leao in mezzo a un turbinio di procure firmate che ha creato non poco caos attorno al ragazzo, voglioso di dirimere il prima possibile il contenzioso con lo Sporting che lo vede condannato in solido con il Lille al risarcimento di 16.5 milioni più interessi, come da ultima sentenza del Tas di Losanna.