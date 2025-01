MN - Infortunati Milan: respiro di sollievo per Pulisic e Morata, lesione per Thiaw

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Malick Thiaw ha subito contro il Como una lesione bicipite al femorale sinistro; sarà effettuato un nuovo controllo medico fra 7-10 giorni.

Buone notizie, invece, per Christian Pulisic e Alvaro Morata. Entrambi hanno accusato un affaticamento muscolare durante la partita di ieri e per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari. Lo spagnolo salterà sicuramente la Juventus per squalifica, mentre l'americano dovrà essere valutato in questi giorni a Milanello.