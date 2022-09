MN - Infortunio Maignan: si ragiona sul toglierlo momentaneamente dalla lista Champions

MilanNews.it

L'infortunio di Mike Maignan al polpaccio sinistro potrebbe avere una diagnosi anche superiore alle 2-3 settimane paventate dalla Francia nel corso del pomeriggio. E' per questo motivo che la dirigenza rossonera e Stefano Pioli stanno ragionando sull'attuazione dell'articolo 46.2 del codice delle competizioni Uefa, che permetterebbe al Milan di togliere Maignan dalla lista A con il relativo inserimento di Tatarusanu, che poi verrebbe rimosso in prosimità della partita contro la Dinamo Zagabria in programma il 25 ottobre in Croazia. Ore di riflessione e di attesa sull'esito degli esami strumentali fatti dallo staff rossonero.