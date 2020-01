MN - Kjaer al Milan in prestito con diritto di riscatto

Simon Kjaer sarà il nuovo rinforzo della retroguardia rossonera dopo la partenza di Caldara. Il difensore danese, classe 1989, arriverà in prestito con diritto di riscatto. L'ex Roma, di proprietà del Siviglia, era già in prestito all'Atalanta nei primi mesi della stagione. Il contratto del calciatore trentenne scadrà a giugno del 2021. Nella conferenza stampa odierna Stefano Pioli ha sottolineato la necessità di inserire un difensore, vista la disponibilità dei soli Romagnoli, Musacchio e Gabbia. Kjaer in carriera ha disputato 89 partite in Serie A con le maglie di Palermo, Roma e Atalanta.