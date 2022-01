MN - Lazetic, domani si chiude. Retroscena Botman. Il punto mercato del 24 gennaio (PODCAST)

E' iniziata l'ultima settimana di mercato e il Milan, nella giornata di domani, definirà l'arrivo in rossonero di Marko Lazetic, nipote d'arte, dalla Stella Rossa di Belgrado per un'operazione complessiva da 5 milioni. In contemporanea verrà risolto il prestito di Pietro Pellegri che, ufficialmente, tornerà al Monaco per poi esser girato in prestito per 18 mesi al Torino.

Per quel che concerne il difensore centrale, la sensazione è che la dirigenza stia optando per rimanere con gli attuali effettivi anche se Bailly e Diallo non sono ancora tramontati del tutto. Occhio a una possibile sorpresa giovane, ma per il colpo grosso - che ha il nome di Sven Botman più di Bremer - si guarderà all'estate.

Nel podcast odierno con il direttore Antonio Vitiello alcuni retroscena proprio sul difensore olandese del Lille.