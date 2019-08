MN - Mercato Milan: da Bruno Fernandes a Correa, il punto delle trattative

Nel corso delle ultime ore si sono diffuse diverse notizie relativo al mercato del Milan, in entrata e in uscita. Questo il punto sui nomi principali che sono stati accostati al club rossonero.

BRUNO FERNANDES - Qualche settimana fa c’erano stati dei contatti tra Paolo Maldini e il suo agente, ma ad oggi non c’è nulla in ballo per il portoghese dello Sporting Lisbona. Il club biancoverde valuta il suo giocatore almeno 70 milioni e a meno che Jorge Mendes non si inventi qualche operazione fantasiosa, con dentro André Silva. Ma, ribadiamo, ad oggi non c’è niente come appreso poco fa dalla nostra redazione.

CORREA - Situazione di stallo per l’argentino dell’Atletico Madrid. Questa settimana dovrebbero riprendere i contatti tra le parti, ma permane la distanza tra domanda – 55 milioni – e offerta, che ammonta a 45 milioni, bonus compresi. Il Milan ha il sì del giocatore e spera che, alla lunga, l’Atletico molli il colpo.

REBIC - Giocatore che è stato in ottica Inter prima della conclusione dell’operazione Lukaku. Da quanto si apprende, il suo profilo non rientra nei piani della dirigenza milanista.

SUSO - Lo spagnolo è al centro di una situazione in continua evoluzione. Marco Giampaolo si è esposto chiaramente su di lui, definendolo un giocatore molto importante per il suo tipo di calcio tanto è vero che gli ha affidato il ruolo di trequartista titolare. Dall’altro lato c’è la società che attende eventuali offerte (nessuno è incedibile al giusto prezzo). Roma e Lione sono le squadre più interessate al giocatore, meno calda la pista legata alla Fiorentina.

LAXALT - Per Diego ci sono diversi interessamenti. Il primo è quello della Spal, che lo ha individuato come sostituto di Fares. C’è anche il Torino su di lui, ma il Milan concede solo prestito oneroso con obbligo di riscatto a 12-13 milioni.

STRINIC - Anche lui è stato sondato dalla Spal, ma al momento non c’è niente di concreto.