MN - Milan, accordo per Rebic al Besiktas: operazione a titolo definitivo

vedi letture

Ante Rebic dice addio al Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, è infatti tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante dal club di via Aldo Rossi al Besiktas. Il giocatore croato, arrivato in rossonero nell'estate 2019, si appresta a lasciare il Diavolo a titolo definitivo dopo quattro stagioni nelle quali ha collezionato 123 presenze in totale e segnato 29 reti.

Rebic era in uscita ormai dai diverse settimane: l'ex Fiorentina non faceva infatti più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli, il quale non lo ha nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti (come lui anche Origi, Caldara e Lazetic, tutti con le valige pronti anche loro). In attesa di capire la formula del trasferimento, la certezza è che il futuro prossimo del croato sarà in Turchia.